بقيمة 1.5 مليار يورو.. أوكرانيا تحصل على دفعة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي

قالت وزارة المالية الأوكرانية الأربعاء إن أوكرانيا تلقت دفعة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحكومة الأوكرانية تلقت في المجمل 16.5 مليار يورو كدعم مالي من الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام، مضيفة أنها تتطلع إلى الحصول على دفعة أخرى في ديسمبر\كانون الأول.

وفي وقت سابق حذّر البيت الأبيض، من أن إيران ربما تدرس تزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة ستراقب الوضع بين إيران وروسيا وستتخذ الإجراء المناسب حسب الحاجة.

وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بأن السلطات الروسية تعزز التعاون العسكري مع إيران، مضيفا أن الإمداد المحتمل بالصواريخ الباليستية الإيرانية لروسيا هو سبب للقلق.

وتابع كيربي أنه في المقابل يمكن أن تحصل طهران من موسكو على قدرات عسكرية إضافية تقدر بمليارات الدولارات، مؤكدا أن إيران تزود روسيا بكمية كبيرة من الطائرات المسيّرة التي تستخدمها في حربها على أوكرانيا.