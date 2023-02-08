بقيمة 4.4 مليون دولار.. الصين ستقدم مساعدات إنسانية طارئة لسوريا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية روتينية الأربعاء إن الصين ستقدم مساعدات إنسانية طارئة لسوريا بقيمة 30 مليون يوان (4.4 مليون دولار) بعد الزلزال الذي وقع هذا الأسبوع.

وتخطى عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا تسعة آلاف.

وأضافت ماو أن مليوني دولار من المساعدات الطارئة ستوجه لتوفير السيولة النقدية المطلوبة لإمدادات الإغاثة العاجلة مشيرة إلى أن الصين ستسرع وتيرة مشروعات المساعدة الغذائية القائمة.

والتزمت الصين بالفعل بتقديم أول دفعة من المساعدات الطارئة لتركيا بقيمة 40 مليون يوان.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن فريقا من المنقذين أرسلته الصين وصل إلى مطار أضنة التركي في وقت مبكر من يوم الأربعاء 8\2\2023.

وأضاف التلفزيون الصيني أن الفريق مؤلف من 82 فردا وسينقل إمدادات طبية ومواد ومعدات إغاثة حجمها 20 طنا إضافة إلى أربعة من كلاب البحث والإنقاذ.

وأشار إلى أن الفريق سيتعاون مع السلطات المحلية وسفارة الصين في تركيا والأمم المتحدة ووكالات أخرى في مهام مثل إنشاء مركز قيادة مؤقت وفي جهود البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة الطبية.