بقيمة 5 مليون دولار.. الجيش الأوكراني يتلقى تبرعات بعملة بيتكوين

في ظل الاجتياح الذي تشنه روسيا على الاراضي الاوكرانية، تتخذ عشرات الدول الغربية اجراءات قاسية بحق روسيا للوقوف الى جانب اوكرانيا ودعمها. ومن الاجراءات الأخرى، أفادت وسائل اعلامية بأن أوكرانيا حصلت على تبرعات ضخمة بالعملات المشفرة.

وفي التفاصيل، تلقّت محفظة العملة المشفرة التابعة لمؤسسة Come Back Alive ومقرها كييف نحو 130 بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليون دولار، اعتبارًا من مساء الجمعة من أكثر من 2200 متبرع للجيش الأوكراني وفقًا لشركة تحليلات blockchain Elliptic.

وتأسست جمعية “كم باك ألايف” أو “عد حياً” في العام 2014 واستمدت اسمها من العبارة التي وضعها مؤسسها، خبير تكنولوجيا المعلومات فيتالي دينيغا، على سترات واقية من الرصاص جرى إرسالها إلى الجنود الذين يقاتلون القوات الروسية والانفصالية في شرق أوكرانيا.

وقد قامت بجمع الأموال لتوفير الإمدادات والمعدات مثل الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

الى ذلك، اتجهت المؤسسة الى التعامل بعملة بيتكوين في عام 2018، لكن يقول المراقبون إن غالبية العملة المشفرة التي تحتفظ بها الآن قد وصلتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال توم روبنسون، كبير العلماء في مؤسسة Elliptic، التي تبيع أدوات تحليل blockchain للبنوك ومنصات العملات المشفرة: “يجري استخدام العملات المشفرة بشكل متزايد في تمويل الحرب بموافقة ضمنية من العديد من الحكومات”.

من جهة أخرى ، أوقفت “باتريون، وهي شركة خاصة حيث يمكن لمنشئي المحتوى نشر محتوى للتبرعات، قد أوقفت صفحة التبرع للمجموعة يوم الخميس بعد الغزو، وأعادت مئات الآلاف من الدولارات إلى المتبرعين.