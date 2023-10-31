بكفوف حمراء وهتافات.. فيديو لمحتجّين يقاطعون بلينكن ويُطالبون بوقف النار في غزة

قاطع عدد من المحتجين الأميركيين خطابًا لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء جلسة استماع في الكونغرس، لمناقشة تقديم مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق ما ذكرت شبكة”CNN” .

وفور بدء بلينكن في الحديث، وقف أحد الحضور وشرع في الصراخ والهتاف أمام الموجودين في القاعة، بحسب الشبكة الأميركية، وهو يقول: “اتفاقية جنيف تحظر قصف المناطق المكتظة بالسكان”، “أوقفوا دعم الإبادة”، قبل أن يصرخ قائلًا: “أوقفوا إطلاق النار الآن.. أنقذوا أطفال غزة” وغيرها من العبارات الأخرى.

في تلك الأثناء، رفع عدد من الحضور في القاعة أيديهم التي تم تخضيبها باللون الأحمر أثناء اقتياد الرجل إلى خارج القاعة.

ولفتت “CNN” إلى أنّه بعدها بفترة وجيزة، تظاهرت سيدة أخرى أثناء حديث بلينكن لتهتف وتقول: “الولايات المتحدة تدعم مذبحة وحشية”، ليعمد حراس الأمن إلى إخراجها وسط هتافها قائلة: “يطالب العالم بوقف لإطلاق النار، لا يريد الشعب الأميركي دعم هذه الحرب الوحشية، أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا تمويل هذه المذبحة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعب غزة”.