بكلفة 19 مليار روبل.. افتتاح جسر حدودي بين روسيا والصين

افتتحت روسيا والصين جسرا جديدا عبر الحدود في منطقة الشرق الأقصى اليوم الجمعة يأمل البلدان أن يعزز العلاقات التجارية بينهما مع سعي موسكو للتخفيف من أضرار العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الجسر يربط بين مدينة بلاجوفيشينسك الروسية ومدينة خيخه الصينية عبر نهر أمور المعروف في الصين باسم هيلونغجيانغ، ويمتد لمسافة تزيد بقليل على الكيلومتر بتكلفة 19 مليار روبل (342 مليون دولار).

وأظهر مقطع مصور لافتتاح الجسر شاحنات من الجانبين تعبر الجسر المكون من مسارين وزين بأعلام البلدين على خلفية عرض للألعاب النارية.

وقالت السلطات الروسية إن هذا الجسر سيقرب بين بكين وموسكو عن طريق زيادة التبادل التجاري بعدما أعلن البلدان عن شراكة “بلا حدود” في فبراير شباط قبل فترة وجيزة من إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات بلاده إلى أوكرانيا.

وخلال مراسم الافتتاح قال هو تشون هوا نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تريد تعميق أطر التعاون مع روسيا في كافة المجالات.

وذكر وزير النقل الروسي فيتالي سافيلييف أن الجسر سيساهم في تعزيز التبادل التجاري السنوي بين البلدين وزيادته إلى أكثر من ميلون طن من السلع.

بدأ تشييد الجسر في 2016 وانتهى البناء في مايو أيار 2020، لكن أرجئ افتتاحه بسبب قيود إغلاق الحدود لمكافحة جائحة كوفيد-19 حسبما ذكرت شركة بي تي إس-إم.أو.إس.تي المسؤولة عن التشييد على الجانب الروسي من الحدود.