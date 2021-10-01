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بكم تقدر الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان؟

1 - أكتوبر - 2021
القوات الأميركية في أفغانستان

القوات الأميركية في أفغانستان- أرشيفية

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قال مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا، دميتري شوغاييف، إن الأسلحة التي تركها الأمريكيون في أفغانستان، تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 85 مليار دولار.

وأضاف شوغاييف في تصريح لقناة “زفيزدا” الروسية: “هذا الرقم يمثل 85 مليارا، إنه ببساطة مرعب”.

وقال: “فكروا في هذه الأرقام: 22 ألف عربة مدرعة، 358 ألف بندقية آلية، 176 مركبة مدفعية، 8 آلاف شاحنة، طائرات شحن، أكثر من مائة طائرة هليكوبتر مزودة بالأسلحة”.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطع فيديو وثقت محاولة الجيش الأمريكي اتلاف أسلحة ومعدات عسكرية قبل مغادرته أفغانستان نهاية أغسطس الماضي.

وقد تضاربت الأنباء بشأن ما قيل حول سيطرة حركة “طالبان” على ترسانة عسكرية بقيمة 80 مليار دولار بعد انسحاب الجيش الأمريكي، بحسب “نوفوستي”.

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