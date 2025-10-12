بكين تتهم واشنطن بالتصعيد التجاري وازدواجية المعايير بعد رسوم ترامب الجديدة

اتهمت الصين الولايات المتحدة بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية جديدة على السلع الصينية، فيما دافعت بكين عن قيودها على تصدير المعادن الأرضية النادرة، معتبرة أنها إجراءات مبرّرة لحماية الأمن القومي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الأحد إن ضوابط التصدير التي فرضتها على هذه المعادن، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «مفاجئة وعدائية للغاية»، جاءت رداً على سلسلة من الخطوات الأمريكية التصعيدية منذ المحادثات التجارية التي جرت في مدريد الشهر الماضي.

وأشارت بكين إلى أن واشنطن أدرجت شركات صينية على قوائم سوداء تجارية وفرضت رسوماً إضافية على السفن الصينية في الموانئ الأمريكية، مؤكدة أن هذه الإجراءات «أضرت بشدة بمصالح الصين وقوّضت أجواء الحوار الاقتصادي والتجاري».

وأضاف البيان: «تعارض الصين بشدة هذه الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وتعتبرها السبب الرئيسي في تدهور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين».

ورغم الانتقادات الحادة، لم تعلن بكين عن إجراءات انتقامية جديدة، مكتفية بالتأكيد أن القيود المفروضة على المعادن الحيوية تستند إلى مخاوف من استخدامها في تطبيقات عسكرية في ظل ما وصفته بـ«تكرار حالات الصراع العسكري حول العالم».