الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بكين تتهم واشنطن بالتصعيد التجاري وازدواجية المعايير بعد رسوم ترامب الجديدة

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2025 7:43 صباحًا
علما أمريكا والصين

علما أمريكا والصين

A A A
طباعة المقال

اتهمت الصين الولايات المتحدة بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية جديدة على السلع الصينية، فيما دافعت بكين عن قيودها على تصدير المعادن الأرضية النادرة، معتبرة أنها إجراءات مبرّرة لحماية الأمن القومي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الأحد إن ضوابط التصدير التي فرضتها على هذه المعادن، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «مفاجئة وعدائية للغاية»، جاءت رداً على سلسلة من الخطوات الأمريكية التصعيدية منذ المحادثات التجارية التي جرت في مدريد الشهر الماضي.

وأشارت بكين إلى أن واشنطن أدرجت شركات صينية على قوائم سوداء تجارية وفرضت رسوماً إضافية على السفن الصينية في الموانئ الأمريكية، مؤكدة أن هذه الإجراءات «أضرت بشدة بمصالح الصين وقوّضت أجواء الحوار الاقتصادي والتجاري».

وأضاف البيان: «تعارض الصين بشدة هذه الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وتعتبرها السبب الرئيسي في تدهور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين».

ورغم الانتقادات الحادة، لم تعلن بكين عن إجراءات انتقامية جديدة، مكتفية بالتأكيد أن القيود المفروضة على المعادن الحيوية تستند إلى مخاوف من استخدامها في تطبيقات عسكرية في ظل ما وصفته بـ«تكرار حالات الصراع العسكري حول العالم».

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الكاميرون بول بيا
الكاميرون تنتخب رئيسها وبول بيا يسعى لولاية جديدة بعد 43 عاماً في الحكم
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران
حسام بدران: مستعدون للقتال إذا استأنف الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة
وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بشرم الشيخ
مصدران أمنيان لـ"رويترز": وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بشرم الشيخ

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية رطبة وأمطار رعدية نهاية الأسبوع.. ماذا في توقعات الطقس؟
خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة