بكين: قيود تصدير المعادن النادرة خطوة لحماية الأمن القومي

منذ 42 دقيقة
عمال ينقلون كميات من التربة تحتوي على معادن أرضية نادرة معدة للتصدير داخل ميناء في إقليم جيانغسو بالصين

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء إنها أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بقرارها فرض قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الإجراءات الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الهدف منها هو حماية الأمن القومي للبلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجانبين عقدا محادثات على مستوى الخبراء يوم الاثنين، في ظل استمرار التواصل بين بكين وواشنطن رغم تصاعد الخلافات التجارية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن “القيود المفروضة على التصدير تأتي في إطار حماية المصالح الوطنية”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة لا يمكنها المطالبة بالحوار بينما تواصل في الوقت نفسه إطلاق التهديدات”.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية اعتباراً من الأول من نوفمبر تشرين الثاني، مما أعاد التوتر إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

    المصدر :
  • رويترز

