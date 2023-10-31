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بلجيكا.. نقابات عمال النقل ترفض التعامل مع شحنات أسلحة تُرسل إلى إسرائيل

منذ 50 دقيقة
علم بلجيكا

علم بلجيكا

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دعت نقابات عمال النقل البلجيكية اليوم الثلاثاء، أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.

وقالت نقابات العمال في بيان مشترك: “بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها إلى منطقة الحرب”.

فيما امتنع متحدث باسم الحكومة البلجيكية عن التعليق على ما إذا كانت هناك أسلحة تُشحن إلى المنطقة عبر بلجيكا.

وقالت النقابات إنّ تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الأنظمة التي تقتل الأبرياء.

وأضافت النقابات: “نحن، العديد من النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية الأرضية، ندعو أعضاءنا إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى فلسطين/إسرائيل، مثلما كانت هناك اتفاقيات وقواعد واضحة في بداية الصراع مع روسيا وأوكرانيا”.

كما دعت النقابات إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطلبت من الحكومة عدم السماح بإرسال شحنات من الأسلحة عبر المطارات البلجيكية.

وقالت: “كنقابات، نقف مع أولئك الذين يناضلون من أجل السلام”.

    المصدر :
  • رويترز

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