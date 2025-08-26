بلغاريا ترصد إصابات بأنفلونزا الطيور في ثلاث مزارع

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان إن بلغاريا رصدت بؤر تفشي لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في ثلاث مزارع بالجزء الجنوبي من البلاد، في وقت تواجه فيه أوروبا تفشيا موسميا للمرض الفتاك.

وأضافت المنظمة ومقرها باريس، أمس الاثنين، نقلا عن تقرير صادر عن السلطات البلغارية أنه تم اكتشاف فيروس إتش5إن1 في ثلاث مزارع تضم ما مجموعه نحو 28 ألف طائر ببلدة راكوفسكي. وذكر التقرير أن اثنتين على الأقل من هذه المزارع لتربية البط.

وأثار انتشار أنفلونزا الطيور مخاوف بين الحكومات وصناعة الدواجن بعد أن قضى المرض على أعداد كبيرة من الطيور الداجنة في جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة خطر انتقال العدوى إلى البشر.