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بلومبرج: أرامكو ستركز على زيادة توزيعات الأرباح رغم اتجاهها لزيادة الديون

منذ 12 ساعة
أسعار النفط (تعبيرية)

أسعار النفط (تعبيرية)

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قال زياد المرشد المدير المالي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط لبلومبرج في مقابلة إن الشركة تعتزم زيادة نسبة الديون لرأس المال لكن ذلك لن يؤثر على سعيها لزيادة توزيعات الأرباح النقدية.

وأضاف المرشد لبلومبرج في المقابلة التي جرت في بوسطن أمس الأربعاء “سنقوم بأمرين، الأول هو زيادة مستوى الديون بدلا من الاعتماد على حقوق الملكية. لا علاقة لذلك بتوزيعات الأرباح بل يتعلق بتحسين هيكل رأس المال، لتحقيق أدنى متوسط ممكن لتكلفة رأس المال”.

ولم ترد أرامكو بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق على المقابلة.

وتدفع أرامكو توزيعات أرباح نقدية سخية للدولة، أكبر مساهم فيها وبفارق كبير، مما ساهم في احتواء العجز المالي للمملكة.

وجمعت أرامكو في سبتمبر أيلول ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين وذلك في ثاني مرة تتجه فيها لسوق أدوات الدين هذا العام. ومن المتوقع أن تعلن الشركة توزيعات أرباح نقدية إجمالية 124.3 مليار دولار عن 2024.

كما جمعت أرامكو ستة مليارات من بيع سندات على ثلاث شرائح في يوليو تموز منهية وقتها توقفا عن اللجوء لسوق أدوات الدين لثلاث سنوات بعد أن أصدرت صكوكا بالمبلغ ذاته في 2021.

وقال المرشد لبلومبرج إن عمليات طرح أدوات الدين وبيعها ستكون “منتظمة ولكن ليست متكررة على نحو كبير” وأضاف أن أرامكو لا تعتزم تنفيذ أي طرح في باقي العام الجاري. وأشار لبلومبرج إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين في الشركة سيكون أحد أسباب طرحها لأدوات الدين.

وأرامكو مصدر كبير لتدفقات السيولة والنقد منذ فترة طويلة للمملكة التي تضخ مليارات الدولارات لتنفيذ “رؤية 2030” الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط. لكن انخفاض أسعار الخام وإنتاجه شكل ضغطا على أرباح أرامكو.

وباعت الحكومة السعودية حصة من الشركة هذا العام مقابل 12.35 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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