بلومبرغ: ترامب متردد من مواصلة زيادة الرسوم الجمركية على الصين

كشفت وكالة “بلومبرغ”، عن تردد لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة زيادة الرسوم الجمركية على الصين، خشية أن يؤدي ذلك إلى عرقلة التجارة بين البلدين.

ورغم زعم الرئيس ترامب أن مسؤولين صينيين، يمثلون الرئيس شي جين بينغ، تواصلوا معه لبدء محادثات، لكنه تجنب الإجابة عن أسئلة حول التواصل المباشر مع الرئيس الصيني.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب أعرب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق يشمل تنازلات تجارية وصفقات لبيع أصول “تيك توك” في الولايات المتحدة، مبينة أنه قد يكون منفتحاً على خفض التعريفات الجمركية.

وقال الرئيس ترامب “تربطني علاقة جيدة جداً بالرئيس شي، وأعتقد أنها ستستمر؛ وأود أن أقول إنهم تواصلوا معي عدة مرات”.

وعندما سُئل ترامب عمّا إذا كان شي نفسه قد تواصل معه مباشرةً أم أن مسؤولين صينيين هم من تواصلوا معه، أجاب: “حسناً، الأمر نفسه”.

ومضى قائلًا: “لو كنت تعرفه، لعرفت أنه لو تواصلوا معك، لكان على دراية تامة؛ شي يعلم كل شيء عن الأمر، ويديره بصرامة، وحزم، وذكاء”.

وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة والصين صعّدتا رسوم الاستيراد في صراع اقتصادي بين القوتين العظميين، كجزء من موجة أوسع من الرسوم الجمركية الشاملة، التي سعى ترامب إلى فرضها على شركائه التجاريين الرئيسين.

ورفعت الرسوم الجديدة إلى 145% إجمالاً على السلع الصينية، بينما ردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الولايات المتحدة، وفقًا للوكالة.

ومع ارتفاع الرسوم الجمركية المتضاربة بشكل مذهل، بدا البلدان متمسكين بموقفهما علناً، حيث قال البيت الأبيض إن على الصين التواصل أولًا، بينما قالت بكين إن المطالب الأمريكية “غير واضحة”.

ولفتت الوكالة إلى أنه سبق للرئيس ترامب أن صرّح بأن اعتراضات الصين على رسومه الجمركية الجديدة أعاقت صفقةً لبيع “تيك توك” والحفاظ على عمل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير في الولايات المتحدة.

وقال ترامب: “أعتقد أنها صفقة جيدة للصين؛ تيك توك مفيدٌ للصين؛ وأعتقد أنهم يرغبون في رؤيتنا نعقد صفقةً، خاصةً تلك التي أبرمناها مع بعضٍ من أفضل الشركات في العالم”.

وعندما سُؤاله عما إذا كان سيأخذ الرسوم الجمركية في الاعتبار إذا وافقت الصين على سحب شركة “بايت دانس” المحدودة استثماراتها في عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، قال ترامب إنه أمرٌ يُمكنه مناقشته مع بكين.

وأضاف ترامب: “من الطبيعي، إذا كنا نعقد صفقةً، أعتقد أننا سنخصص 5 دقائق للحديث عن تيك توك؛ لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً”.