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بلومبرغ: سبيس إكس تحذر المستثمرين من أن ماسك قد يعود للساحة السياسية

منذ 15 دقيقة
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

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ذكرت بلومبرغ نيوز اليوم الثلاثاء نقلا عن وثائق من شركة سبيس إكس ومصادر مطلعة أن إيلون ماسك الذي شغل منصب مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعود إلى الساحة السياسية.

وقالت بلومبرغ إن الشركة أدرجت هذه الصياغة التي توضح “عوامل المخاطرة” ضمن الأوراق المرسلة إلى مستثمرين يناقشون إحدى عروض المناقصات.

ونقلت بلومبرغ عن بعض المصادر اعتقادهم بأن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيه تلك الصياغة في عروض شراء كهذه.

أعلن ماسك يوم الأحد في منشور على إكس أنه عاد إلى العمل سبعة أيام في الأسبوع والنوم في المكتب.

أنفق ماسك ما يقرب من 300 مليون دولار في عام 2024 لمساعدة ترامب وجمهوريين آخرين في الفوز بالانتخابات. قاد ماسك حملة واسعة النطاق لخفض التكاليف في الإدارة الأمريكية، مما أدى إلى زعزعة استقرار عدد من الوكالات الاتحادية لكنه فشل في النهاية في تحقيق الوفورات الهائلة التي سعى إليها.

بلغ الخلاف العلني بين ترامب وماسك ذروته في الخامس من يونيو حزيران. وأعلن ماسك عن تشكيل حزب سياسي أمريكي جديد ردا على توقيع ترامب على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل في يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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