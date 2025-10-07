"بلومبرغ نيوز": شركة إكسون تدرس العودة للعراق والتنقيب في حقل مجنون للنفط

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن شركة النفط الكبرى إكسون موبيل تدرس العودة إلى العراق بعد عامين تقريبا من تخارجها، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات من شأنها أن تمهد الطريق للتنقيب في حقل مجنون العملاق في البلاد.

ويبعد حقل مجنون للنفط 60 كيلومترا عن البصرة في جنوب العراق، وهو أحد أغنى حقول النفط في العالم إذ تقدر احتياطياته بنحو 38 مليار برميل.

وقال التقرير إن إكسون تخطط لتوقيع اتفاق مبدئي غير ملزم يتضمن البنود الأساسية مع شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشركة لبلومبرغ نيوز في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني “تجري إكسون موبيل مناقشات مع وزارة النفط العراقية فيما نبحث بشكل روتيني عن فرص لتحسين محفظة استثماراتنا المتميزة”.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يشمل الاتفاق المحتمل أيضا مناقشات بشأن البنية التحتية للتصدير ومشاريع محتملة لتسويق النفط في جنوب العراق.

كانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قد ذكرت الشهر الماضي أن شركة سومو تجري محادثات في مراحل متقدمة مع إكسون بشأن اتفاق محتمل لتوفير سعة تخزينية في سنغافورة باستخدام صهاريج مملوكة لشركة النفط الأمريكية الكبرى.

وخلال العامين الماضيين، وقع العراق اتفاقيات مع شركات نفط كبرى كانت قد تخارجت من البلاد في السابق، مثل شيفرون الأمريكية وتوتال إنرجي الفرنسية وبي.بي البريطانية.

ولم ترد إكسون وشركة نفط البصرة وسومو والسفارة العراقية في واشنطن العاصمة حتى الآن على طلبات من رويترز للحصول على تعليق.