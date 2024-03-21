بلينكن: أمريكا ما زالت تضغط من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، أن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وسط محادثات مستمرة في الدوحة.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة أنه لا يزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق ولكن “ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن”.

وقال بلينكن أيضا إن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.