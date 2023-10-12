بلينكن: إسرائيل عرضت علينا صورا لجنود قطعت رؤوسهم

أكد وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن، أن بلاده تبذل ما بوسعها لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل مع الكونغرس للوقف على متطلبات إسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحافي الخميس، أن “الحكومة الإسرائيلية عرضت علينا صورا لأطفال مصابين بالرصاص وجنود قطعت رؤوسهم”، لافتاً إلى أن “ما قامت به حماس يذكرنا بما فعله داعش”.

كما أوضح ان واشنطن تعمل على توحيد الجهود لمساعدة النازحين الإسرائيليين في الجنوب، لافتاً إلى أن بلاده متحدة مع إسرائيل وتشاطرها الحزن.

إلى ذلك أشار إلى أنه التقى في إسرائيل بعائلات أميركيين قتلتهم حماس أو اتخذتهم رهائن، كاشفاً أنه شاهد صوراً لأطفال رضع في إسرائيل قتلوا بالرصاص.

وكانت مسألة قتل الأطفال قد أثارت جدلاً في وقت سابق، فعلى الرغم من نفي الخارجية الإسرائيلية مقتل عشرات الأطفال على أيدي حركة حماس، ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة ألقاها، مساء أمس الأربعاء 11\10\2023، أمام زعماء الجالية اليهودية في البيت الأبيض، أنه رأى صوراً لأطفال مقطوعي الرأس.

وهذه التصريحات سرعان ما دعت متحدثا بالبيت الأبيض إلى توضيحها، إذ أكد المتحدث أن الرئيس الأميركي استند في قوله هذا إلى تقارير إعلامية وإلى ادعاءات المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، الخميس.

كما أشار إلى أن بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين لم يروا أو يؤكدوا بشكل مستقل قطع حماس رؤوس أطفال إسرائيليين.