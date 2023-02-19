بلينكن إلى تركيا لتفقد المساعدات الأميركيّة وعمليات الإغاثة

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إلى تركيا، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ بلينكن سيزور تركيا لتفقد الجهود الأميركية الجارية لمساعدة الحكومة التركية في مواجهة الزلزالين المدمرين.

وصرح متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، بأنّ بلينكن سيزور قاعدة إنجرليك الجوية قرب مدينة أضنة جنوبي تركيا، في 19 شباط/ فبراير “لتفقد الجهود الأميركية المباشرة لمساعدة السلطات التركية في الاستجابة للدمار الناجم عن زلزال 6 فبراير”.

وأضاف أن بلينكن سيغادر بعدها إلى العاصمة أنقرة للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، ومسؤولين آخرين “لمناقشة الدعم الأميركي المستمر لتركيا وشعبها بعد الزلازل المدمرة، بالإضافة إلى سبل تعزيز الشراكة مع تركيا بشكل أكبر”.

وأشار إلى أن بلينكن “سيشكر أيضًا حكومة تركيا على دعمها للمساعدات عبر الحدود للمناطق المتضررة في سوريا”.

وكانت واشنطن أعلنت عن 85 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة لتركيا وسوريا بعد الزلازل، إضافة إلى نشر فرق الاستجابة للكوارث والإنقاذ في تركيا بعد الزلزال مباشرة.