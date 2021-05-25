بلينكن بعد لقائه عباس.. 5.5 مليون دولار مساعدات فورية لغزة و32 مليون دولار لـ(الأونروا)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده تمضي قدما في عملية معاودة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

كما أعلن أن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلب من الكونغرس تقديم 75 مليون دولار مساعدات تنموية واقتصادية للفلسطينيين.

وقال بلينكن بعد اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الولايات المتحدة ستقدم أيضا 5.5 مليون دولار مساعدات فورية لغزة و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا).

تصريحات بلينكن جاءت بعد اجتماع عقده مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر وصوله إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “طلب مني الرئيس (الأمريكي جو) بايدن القدوم إلى هنا اليوم من أجل 4 أسباب؛ الأول تأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، والبدء بالعمل من أجل استقرار أوسع وتقليص التوتر في الضفة الغربية والقدس”.

وأضاف أن السببين الآخرين هما “دعم حثّ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من أجل إفادة الشعب الفلسطيني، ومواصلة إعادة بناء علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية”.

وتابع: “يجب أن يتم البناء على وقف إطلاق النار” بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.