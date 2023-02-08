الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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بلينكن: حجم الخسائر بالأرواح جراء الزلزال في تركيا وسوريا "مروع"

منذ 37 دقيقة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن حجم الخسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة أكثر من 11500 شخص “صادم ومروع حقا”.

وذكر أن الولايات المتحدة نشرت أكثر من 150 من عناصر البحث والإنقاذ في تركيا، وأن واشنطن ستكون لديها المزيد لتعلنه في الأيام المقبلة حول الكيفية التي ستواصل بها دعم الشعبين التركي والسوري خلال مرحلة التعافي من الدمار.

وأشار بلينكن بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستعلن المزيد من المساعدات للشعبين التركي والسوري في الأيام القادمة.

وأضاف: “لا علم لدي بأي اتصالات أمريكية مع الحكومة السورية في الأيام التي تلت الزلزال”

    المصدر :
  • رويترز

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