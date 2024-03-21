بلينكن: طرحنا قرار أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن” في قطاع غزة.

وأضاف في حديث صحفي خلال زيارته للسعودية “لدينا بالفعل قرار طرحناه الآن أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة في أن تدعم الدول ذلك، وأعتقد أن ذلك سيبعث برسالة قوية”.

وتتزامن جولة بلينكن الأخيرة مع المحادثات التي تجري في قطر، إذ التقى الوسطاء الأربعاء، لليوم الثالث في محاولة جديدة لضمان وقف إطلاق النار، ولكن لا يوجد مؤشر على اتفاق وشيك.