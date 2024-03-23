بلينكن لمجلس الحرب الإسرائيلي: حتى لو قمتم باجتياح رفح فحماس باقية!

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال لمجلس الحرب الإسرائيلي إن حركة حماس ستبقى حتى لو قام الجيش بعملية عسكرية في رفح.

وأمس الجمعة، حذر بلينكن من أن إسرائيل وبدون خطة واضحة لليوم التالي للحرب ستواجه تمردا كبيرا لا تستطيع التعامل معه، وفقاً لما نقله موقع أكسيوس الأميركي.

وجدد بلينكن تحذيره لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب من أن أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرضان للخطر.

كما شدد بلينكن على أن إسرائيل بحاجة لخطة متماسكة وإلا ستظل عالقة في غزة.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة لإجراء محادثات تهدف إلى ضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، وسط توتر متزايد في العلاقات بين الحليفين بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال نتنياهو إن إسرائيل ما زالت مصممة على إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوب غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني، وستفعل ذلك دون دعم أمريكي إذا لزم الأمر.

وأضاف نتنياهو في بيان أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه لا توجد طريقة لهزيمة حركة حماس دون دخول رفح.

وتابع “قلت له إنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا اضطررنا، سنفعل ذلك بمفردنا”.

على صعيد المفاوضات، قال القناة الـ12 الإسرائيلية إن رؤساء الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعودون الليلة إلى إسرائيل.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن عودة رؤساء الوفد قد تدل على عدم إحراز تقدم أو تحمل إشارة بشأن رد حماس على مقترح واشنطن.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية -نقلا عن قيادي في حركة حماس- أن “المواقف في المفاوضات بين حماس وفصائل المقاومة وبين الاحتلال، متباعدة جداً لأن العدو فهم -ما أبدته الحركة من مرونة..- على أنه ضعف”.

وذكر بشكل خاص رفض إسرائيل وقف إطلاق النار، وعودة النازحين، وإدخال المساعدات بلا قيود.