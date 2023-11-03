بلينكن من تل أبيب: سأناقش مع إسرائيل مساعي إيصال المساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى تل أبيب، الجمعة، إنه سيناقش مع مسؤولين إسرائيليين مساعي بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضاف بلينكن عبر حسابه على منصة “إكس” أنه سوف يعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قالت أمس الخميس، إن وزير الخارجية أيمن الصفدي سيلتقي بلينكن غدا السبت في عمّان للتأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال بلينكن للصحافيين قبل مغادرته واشنطن، الخميس، في ثاني زيارة إلى الشرق الأوسط في أقل من شهر، إن التركيز سينصب أيضا على مستقبل غزة عند هزيمة حماس إذا ما تحققت، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسبل ضمان عدم اتساع نطاق الصراع.

وذكر بلينكن أن تأمين الإفراج عن أكثر من 200 رهينة محتجزين لدى حماس سيكون من القضايا التي سيتم بحثها خلال الزيارة.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن بلينكن سيحث الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على سلسلة هدنات وجيزة للعمليات العسكرية في غزة للسماح بإطلاق سراح الرهائن بشكل آمن، وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وجدد بلينكن، الذي سيزور الأردن بعد إسرائيل ثم سيتوجه إلى آسيا، التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه قال إن إسرائيل والولايات المتحدة عليهما مسؤولية لضمان حماية المدنيين.

وقال بلينكن: “سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكنها وينبغي أن تقلل الأضرار التي تلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة، وهذا شيء تلتزم به الولايات المتحدة. لن أتطرق إلى تفاصيل هنا، لكن هذا مطروح على جدول الأعمال بقوة”.