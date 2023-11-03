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بلينكن من تل أبيب: مصممون على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في هذا الصراع

منذ 40 دقيقة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهدنة الإنسانية يمكن أن تكون آلية حاسمة لحماية المدنيين مع تمكين إسرائيل من هزيمة حماس، مضيفا أن الهدنة موضوع مهم للمناقشة مع القادة الإسرائيليين في اجتماعاته اليوم الجمعة.

وفي حديثه للصحفيين في تل أبيب، أضاف بلينكن أن الهدنة الإنسانية ستساعد في وصول المزيد من المساعدات إلى غزة وتساعد الدول على تحقيق هدف إطلاق سراح الرهائن، لكنه قال إن التفاصيل الدقيقة لذلك لا تزال بحاجة إلى تسوية.

وقال “فيما يتعلق بلبنان، وفيما يتعلق بحزب الله، وفيما يتعلق بإيران، فقد كنا واضحين للغاية منذ البداية أننا مصممون على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في هذا الصراع”، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها في المنطقة ضد أهداف في لبنان وإيران.

وأضاف بلينكن عقب اجتماعات مع القيادات الإسرائيلية إن الولايات المتحدة واضحة في تصميمها على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في الصراع، مضيفا أن واشنطن ملتزمة بردع الاعتداء من أي طرف.

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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