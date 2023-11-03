بلينكن من تل أبيب: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

فيما يستمر القتال بين الجيش الإسرائيلي وحماس منذ 4 أسابيع دون توقف، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الجمعة، للمرة الثانية منذ بدء الحرب، في إطار جولة إقليمية جديدة، على أن ينتقل إلى الأردن الذي استدعى سفيره في تل أبيب احتجاجا على قصف غزة.

وقال بلينكن من تل أبيب أن بلاده تفعل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن بأمان، مشددا خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي على أهمية “القيام بكل شيء لحماية المدنيين من القتال في غزة”.

وتابع بلينكن: “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن من المهم جدا حماية المدنيين”.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي: “أرسلنا ملايين الرسائل لأهالي مخيم جباليا لترك منازلهم قبل القصف”.

ولدى وصوله إلى تل أبيب، اليوم الجمعة، قال بلينكن إنه سيناقش مع مسؤولين إسرائيليين مساعي بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضاف بلينكن عبر حسابه على منصة “إكس” أنه سوف يعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قالت أمس الخميس 2\11\2023، إن وزير الخارجية أيمن الصفدي سيلتقي بلينكن غدا السبت في عمّان للتأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفيما يستمر التصعيد والاقتتال بين الجيش الإسرائيلي وحماس منذ 4 أسابيع دون توقف، وصل بلينكن إلى إسرائيل، الجمعة، للمرة الثانية منذ بدء الحرب، في إطار جولة إقليمية جديدة، على أن ينتقل إلى الأردن الذي استدعى سفيره في تل أبيب احتجاجا على قصف غزة.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي