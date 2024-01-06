بلينكن: واشنطن تريد "ضمان عدم اتساع النزاع" في المنطقة

أعلنت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة جديدة في الشرق الأوسط، السبت أثناء توقفه في اليونان إنه ناقش في تركيا وضع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، مؤكدا أن واشنطن تريد “ضمان عدم اتساع النزاع” في المنطقة.

رياكوس ميتسوتاكيس في خانيا في جزيرة كريت “علينا أن نضمن عدم اتساع النزاع… أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع”.

“ضمان وصول المساعدات”

في الأثناء، أفاد مصدر دبلوماسي مطلع في أنقرة بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ناقش مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماع في اسطنبول، المأساة الإنسانية التي تحدث في غزة، ولفت الوزير فيدان الانتباه إلى التهديد الذي تتعرض له المنطقة بأكملها من الأعمال العسكرية المتزايدة لإسرائيل.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل ضمان إمدادات المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى البدء المبكر للمفاوضات للأزمة على أساس حل الدولتين”.

تأتي زيارة بلينكن للمرة الخامسة إلى المنطقة مع مواصلة إسرائيل حربها في قطاع غزة وكذلك ارتفاع وتيرة الاعتداءات والهجمات التي تشنها ميليشيات وفصائل مسلحة سواء في العراق أو سوريا على قواعد عسكرية للتحالف الدولي تضم قوات أميركية.

أكثر من 100 هجوم

فمنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لأكثر من 100 هجوم على الأقل في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة.

كما تأتي مع احتدام المواجهات والمناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله المدعوم إيرانياً والقوات الإسرائيلية، ومع تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين اليمنية الموالية لطهران على السفن التجارية في البحر الأحمر.

جولة بلينكن

وكان بلينكن وصل الخميس إلى تركيا، وهي المحطة الأولى في جولته بالمنطقة من أجل السعي إلى لجم شرارة الحرب ومنع الصراع من التوسع إقليمياً، فضلا عن بحث المرحلة التالية لانتهاء الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يزور أيضا الأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية، بالإضافة إلى مصر.