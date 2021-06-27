الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن: واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل

27 - يونيو - 2021
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن اتفاقات التطبيع لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بلينكن صرح عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، في العاصمة الإيطالية روما أنه يدعم اتفاقات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل ويأمل في انضمام دول أخرى إليها.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة.

كما لفت الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لديها بعض الخلافات في وجهات النظر مع تل أبيب، “ولكن الأساس في علاقتنا التزام واشنطن بأمن إسرائيل”.

    المزيد من أخبار العالم

    رانيل ويكريميسينغه
    رانيل ويكريميسنجه يؤدي اليمين رئيسا جديدا لسريلانكا
    خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 في ألمانيا (رويترز)
    تشغيل خط الغاز "نورد ستريم 1" بين الروسي وألمانيا
    علم الصين
    سي آي إيه: الصين غيرت استراتيجيتها بشأن الهجوم على تايوان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي