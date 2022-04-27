الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن ولودريان بحثا تقديم المزيد من المساعدات "الأمنية" لأوكرانيا

27 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 6:22 مساءً
بلينكن ولودريان

بلينكن ولودريان

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ناقشا في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء تقديم المزيد من المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان إن الوزيرين بحثا أيضا تعزيز الدعم لمقدونيا الشمالية وألبانيا فيما يتعلق بمسار انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد مواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا، أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بأن روما تدعم بلاده بالكامل ومستعدة للمساهمة في إيجاد حل دائم للأزمة.

وأضاف البيان أن المحادثة الهاتفية بين الزعيمين ركزت على أحدث تطورات الوضع على الأرض في أوكرانيا ومساعدة كييف في مواجهة الغزو الروسي.

وفي بيان منفصل، قال مكتب دراجي إن رئيس الوزراء الإيطالي سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم 10 مايو أيار لبحث الحرب في أوكرانيا من بين قضايا أخرى.

من جهته، أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، إن العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا تدفعنا بشكل أكبر نحو وحدة البلدان والشعوب الأوروبية التي تؤمن بالسلام على طريق الديمقراطية واحترام القانون الدولي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

التضخم
تركيا.. ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى في 24 عاما
باكستان
باكستان.. متمردون وراء سقوط هليكوبتر ومقتل 6 والجيش ينفي
مؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي يرتفع مع اقبال المستثمرين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
محمد رمضان
بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان