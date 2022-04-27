بلينكن ولودريان بحثا تقديم المزيد من المساعدات "الأمنية" لأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ناقشا في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء تقديم المزيد من المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان إن الوزيرين بحثا أيضا تعزيز الدعم لمقدونيا الشمالية وألبانيا فيما يتعلق بمسار انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد مواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا، أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بأن روما تدعم بلاده بالكامل ومستعدة للمساهمة في إيجاد حل دائم للأزمة.

وأضاف البيان أن المحادثة الهاتفية بين الزعيمين ركزت على أحدث تطورات الوضع على الأرض في أوكرانيا ومساعدة كييف في مواجهة الغزو الروسي.

وفي بيان منفصل، قال مكتب دراجي إن رئيس الوزراء الإيطالي سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم 10 مايو أيار لبحث الحرب في أوكرانيا من بين قضايا أخرى.

من جهته، أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، إن العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا تدفعنا بشكل أكبر نحو وحدة البلدان والشعوب الأوروبية التي تؤمن بالسلام على طريق الديمقراطية واحترام القانون الدولي.