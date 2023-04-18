بلينكن يعبر في اتصالين مع قائدي الجيش والدعم السريع في السودان عن قلقه البالغ

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عبر عن “قلقه البالغ” إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين في السودان في اتصالين منفصلين مع قائد القوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف المسؤول أن بلينكن شدد على مسؤولية كل من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو عن ضمان سلامة غير المسلحين بما يشمل الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

هذا وقال قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، في تغريدة على تويتر الثلاثاء إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأنهما “ناقشا القضايا الملحة”.

وأضاف حميدتي “سيكون هناك اتصال آخر لمواصلة الحوار والعمل يدا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا”.