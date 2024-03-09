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بمعارك غزة.. مقتل ضابط في وحدة الكوماندوز يرفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال

منذ 19 دقيقة
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت 9 آذار/مارس الجاري، مقتل ضابط في قوات الكوماندوز برتبة رائد في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلا عن وسائل إعلام الاحتلال، فإن الضابط قائد غرفة عمليات في وحدة الكوماندوز، مشيرة إلى أنه قتل يوم الجمعة في معارك جنوبي القطاع.

وذكرت، أن الضابط يدعى “عميشر بن دافيد” وعمره 43 عاما من مستوطنة “عيلي” المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ونعى وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش ابن خاله الذي قتل في معارك قطاع غزة وقال: كبرنا معا والخسارة لا توصف.

كما أعلن جيش الاحتلال، عن إصابة ضابط آخر من قوات الكوماندوز بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

كما وأعلن مشفى “سوروكا” الإسرائيلي وصول 4 جنود مصابين من قطاع غزة خلال يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لوزارة الحرب التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 588 قتيلا.

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