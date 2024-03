بمناسبة عيد الأم.. الهلال الأحمر يكشف عدد الفلسطينيات القتلى يومياً في غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، إن 37 أماً يقتلن يوميا جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشر الهلال الأحمر تغريدة على منصة “X” قال فيها: إنه في الوقت الذي تحتفل به دول العالم العربي بعيد الأم، هناك 37 أم يستشهدن يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ167″.

37 mothers are killed every day in the #Gaza Strip. #GazaChildren #GazaWomen #MothersDay #يوم_الام pic.twitter.com/GV8rrkZiC8

