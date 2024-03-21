بمناسبة عيد الأم.. الهلال الأحمر يكشف عدد الفلسطينيات القتلى يومياً في غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، إن 37 أماً يقتلن يوميا جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشر الهلال الأحمر تغريدة على منصة “X” قال فيها: إنه في الوقت الذي تحتفل به دول العالم العربي بعيد الأم، هناك 37 أم يستشهدن يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ167″.

وكانت هيئة “الأسرى والمحررين”، ونادي “الأسير”، قد أعلنا أن “هناك 28 معتقلة من الأمهات، وهن من بين 76 معتقلة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يحرمهن الاحتلال من عائلاتهن وأبنائهن”.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة اليوم الخميس إلى 31.988، والإصابات إلى 74.188 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.