الجمعة 11 رمضان 1445 ﻫ - 22 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بمناسبة عيد الأم.. الهلال الأحمر يكشف عدد الفلسطينيات القتلى يومياً في غزة

منذ 10 ثواني
مشاهد من غزة

مشاهد من غزة

A A A
طباعة المقال

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، إن 37 أماً يقتلن يوميا جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشر الهلال الأحمر تغريدة على منصة “X” قال فيها: إنه في الوقت الذي تحتفل به دول العالم العربي بعيد الأم، هناك 37 أم يستشهدن يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ167″.

وكانت هيئة “الأسرى والمحررين”، ونادي “الأسير”، قد أعلنا أن “هناك 28 معتقلة من الأمهات، وهن من بين 76 معتقلة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يحرمهن الاحتلال من عائلاتهن وأبنائهن”.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة اليوم الخميس إلى 31.988، والإصابات إلى 74.188 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

غير بيدرسون
غير بيدرسون: 16 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية في سوريا
زعماء الاتحاد الأوروبي
زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على بدء محادثات العضوية مع البوسنة
وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر
غزة تحت النار
وزير إسرائيلي: سنذهب لرفح حتى لو بات العالم بأجمعه ضد إسرائيل

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بسبب هجمات حزب الله منذ 8 أكتوبر
قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن