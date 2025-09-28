الأثنين 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
بموجب شروط معينة.. إسرائيل تدرس توفير مرور آمن لخروج قادة حركة حماس في قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2025 1:03 صباحًا
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدرس توفير مرور آمن لخروج قادة حركة حماس في قطاع غزة، بموجب شروط معينة.

وأضاف نتنياهو لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية: “إذا تمت مرافقة قادة حماس، على سبيل المثال، إلى خارج البلاد، نعم. إذا أنهوا الحرب وأطلقوا سراح جميع الرهائن فإننا (سوف) نسمح لهم بالخروج”.

وأشار إلى أنه ذكر ذلك من قبل، لكن “التفاصيل الآن بحاجة إلى توضيحها”، في المناقشات حول الخطة الجديدة لغزة التي أعدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فمن المرشح توجه قادة حماس في حال خروجهم من غزة، إلى قطر أو تركيا.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو ترامب في البيت الأبيض، الإثنين.

وأفادت تقارير إعلامية أن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة تتضمن الإفراج الفوري عن الرهائن الـ20 الأحياء المتبقين في غزة مقابل مئات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع الساحلي المحاصر بشكل تدريجي.

وتشير التقارير إلى أن حماس لن تلعب بعد الآن دورا في إدارة غزة، كما لن يسمح لإسرائيل بضم القطاع، وستقوم حكومة انتقالية بحكمه.

وقال نتنياهو إنه يأمل في تنفيذ خطة ترامب “لأننا نريد تحرير رهائننا. نريد التخلص من حكم حماس، ونزع سلاحهم، ونزع السلاح من غزة، وتحقيق مستقبل جديد لقطاع غزة والإسرائيليين على حد سواء وللمنطقة بأكملها”.

