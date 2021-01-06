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بنس: سنلاحق المتورطين في اقتحام الكابيتول

منذ 45 دقيقة
بنس

بنس

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أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن “الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي، متوعدا بملاحقة المتورطين بالاعتداء على مبنى الكابيتول.

وقال بينس: “الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي، ولكن هذا الهجوم على مبنى الكابيتول لن يتم التسامح معه، وسيتم محاكمة المتورطين فيه إلى أقصى حد يسمح به القانون”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد اختراق مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وذلك بحسب “RT”.

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