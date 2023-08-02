بنس في أقوى إدانة لترامب: من يضع نفسه فوق الدستور يجب ألّا يكون رئيسًا لأميركا

وجّه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، أقوى إدانة حتى الآن للرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن وجهت إليه أربع تهم جنائية تتعلق بجهوده للتشبث بالسلطة وإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وكتب بنس في بيان: “لائحة الاتهام اليوم بمثابة تذكير مهم: أي شخص يضع نفسه على الدستور يجب ألا يكون أبدًا رئيسًا للولايات المتحدة”.

وأوضح بنس: “بلدنا أهم من رجل واحد، ودستورنا أهم من مهنة أي رجل. وفي السادس من يناير طالب الرئيس السابق ترامب بأن أختار بينه وبين الدستور لقد اخترت الدستور، وسأفعل ذلك دائمًا”.

وقال بنس إنه سيكون لديه المزيد ليقوله عن لائحة الاتهام بعد أن قرأها، لكنّه كرر أيضًا شعورًا شائعًا، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام الأخيرة “تعني المزيد من الحديث عن 6 يناير والمزيد من التشتيت”.

وقال بنس في إشارة إلى ترامب: “كأميركيين، يعني ترشيحه أن هناك اهتمامًا أقل بالسياسات الاقتصادية الكارثية التي ينتهجها جو بايدن التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء الولايات المتحدة بخلاف الفساد مع هنتر”.

ووعد بنس، في بيانه الثلاثاء، بإعادة النزاهة إلى المنصب. وكتب: “بصفتي رئيسًا لكم، لن أتخلى عن شبر واحد في الدفاع عن أميركا أو شعبنا أو قيمنا، وأعدكم سأفعل ذلك بطريقة تتفق مع قسمي بالدستور وشخصية ولياقة الشعب الأميركي. سنعيد النزاهة والكياسة إلى الحياة العامة حتى نتمكن من تقديم حلول حقيقية للتحديات التي تعاني منها أمتنا”.

ويترشح كل من بنس وترامب للرئاسة في عام 2024.

وتوضح لائحة الاتهام كيف كان موقف بنس في مؤامرة ترامب المزعومة للبقاء في منصبه، والتي بلغت ذروتها في 6 كانون الثاني/ يناير 2021 والهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي.

وفي الأسبوعين اللذين سبقا 6 يناير، ضغط ترامب مباشرة على نائب الرئيس لاستخدام دوره في إصدار التصديق في 6 يناير على الانتخابات لإلغاء نتائج الانتخابات عن طريق الاحتيال، وقاوم نائب الرئيس حسب ما ورد في لائحة الاتهام، قبل سرد عدة أمثلة.

وفي أحد الأمثلة، تقول لائحة الاتهام إن بنس اتصل بترامب ليتمنى له عيد ميلاد مجيدا في 25 كانون الأول/ ديسمبر، وقام ترامب بتحويل المحادثة إلى إجراءات 6 يناير، يوم التصديق مما دفع بنس إلى القول: “أنت تعلم أنني لا أعتقد أن لدي سلطة تغيير النتيجة”.

وفي 1 كانون الثاني/ يناير، زعمت لائحة الاتهام أن ترامب اتصل على بنس و”وبخه” بعد أن علم أن بنس عارض دعوى قضائية تسعى إلى تعزيز الدور الشرفي لنائب الرئيس في عملية التصديق. ويُزعم أن ترامب قال لبنس: “أنت صريح جدًا”.