بنس للأمريكيين:”أيام صعبة بانتظاركم”

حذر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الأربعاء، المواطنين من أن “أياما صعبة” ستكون بانتظارهم، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة ولاية نيويورك، تسجيل 1400 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف عناصرها.

وقال مايك بنس: “أيام صعبة بانتظاركم”، مشددا في الوقت نفسه على أن “المستقبل بأيديكم”، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بأوامر الإغلاق وإرشادات الوقاية الصحية.

ودق نائب الرئيس الأميركي جرس الإنذار، قائلا: “في هذه اللحظة، أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة هو إيطاليا”.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت شرطة نيويورك، أنه من بين أكثر من 36 ألف عنصر تابع لها، فإن اختبار الكشف عن كورونا أكد إصابة 1193 ضابطًا وعضوا مدنيا، حتى يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن عناصرها الذين أصيبوا بوباء “كوفيد-19″، كانوا من ضمن القوات التي تجوب شوارع مدينة نيويورك حيث تطبق أوامر الإغلاق.

وأضافت أن 5657 عنصرا، أي أكثر من 15 بالمئة من قواتها، اعتذروا عن الحضور إلى العمل يوم الثلاثاء بسبب المرض، حسب ما ذكر موقع “سي إن بي سي” الأميركي.