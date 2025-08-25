بنغلادش تعلن عجزها عن تحمل أعباء إضافية في ملف الروهينجا

البنغالي الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، رئيسا للحكومة الانتقالية في بنغلادش - الأناضول

قال محمد يونس رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلادش اليوم الاثنين إن داكا لا تستطيع تعبئة موارد إضافية لنحو 1.3 مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في البلاد وحث المجتمع الدولي على إيجاد حل مستدام للأزمة.

واقترح يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، سبع نقاط عمل لحل الأزمة في مؤتمر بمناسبة الذكرى الثامنة لنزوح الأقلية التي يعتنق أغلب أفرادها الإسلام من ولاية راخين بغرب ميانمار بعد حملة قمع وحشية قادها الجيش.

جدير بالذكر أن محمد يونس، أدى الخميس 8 آب/أغسطس 2024 اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا، عقب استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، ومغادرتها البلاد الاثنين، متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما داهم محتجون مقرها الرسمي.