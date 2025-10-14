بنغلادش.. مقتل 9 على الأقل في حريق بمصنع ملابس

قال مسؤولون إن حريقا اندلع الثلاثاء في مصنع للملابس ومستودع للمواد الكيميائية مجاور له في بنغلادش مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة شخص واحد، مع توقُع ارتفاع عدد القتلى مع استمرار جهود الإنقاذ.

وقال تاج الإسلام شودري مدير هيئة الإطفاء “تم انتشال تسع جثث من الطابقين الثاني والثالث في مصنع الملابس”، مضيفا أن عدد القتلى مرجح للارتفاع مع استمرار عمليات البحث.

وأوضح شودري أن سبب الحريق لم يُعرف بعد.

ونقل مسؤول آخر في هيئة الإطفاء والدفاع المدني عن شهود أن الحريق بدأ في الطابق الثالث من المصنع المؤلف من سبعة طوابق والواقع في منطقة ميربور شمال العاصمة داكا قبل أن يمتد إلى مستودع للمواد الكيميائية قريب من المصنع.

وأشار شودري إلى أن هوية مالكي المصنع لم تُحدد بعد.