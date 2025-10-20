بنك أوروبي: تركيا ستواصل مساعي كبح التضخم

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو لرويترز، اليوم الاثنين “إن تركيا ستواصل مساعيها لخفض التضخم”، فيما أشار وزير المالية التركي محمد شيمشك إلى عوامل مؤقتة أدت إلى فقدان قوة الدفع على مسار كبح جماح التضخم.

وقالت رينو باسو، التي عادت للتو من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إنها ناقشت ضغوط التضخم مع شيمشك.

وأضافت “لقد أوضح أن بعض العوامل المؤقتة، مثل تأثير الجفاف… وعوامل بعينها، ربما كان لها (تأثير)”.

وأوضحت “لكنني أعتقد أن هدف خفض التضخم سيظل على المسار الصحيح، لن تتغير هذه الأهداف، وسيحافظون على مسار السياسة”.

وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال سبتمبر أيلول بأعلى من المتوقع إلى 33.3 بالمئة، ليسجل أول ارتفاع سنوي منذ أن بلغ ذروته عند 75.4 بالمئة في مايو أيار من العام الماضي. وكان المعدل الشهري والسنوي أعلى أيضا من المتوقع في أغسطس آب.

وكشف استطلاع أجرته رويترز عن توقعات بأن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس.

وكان محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان ونائباه في واشنطن أيضا والتقيا مع مستثمرين خلال الأسبوع الماضي. وقالت مصادر إنهما عبرا للمستثمرين الأجانب عن زيادة قلقهما بشأن التضخم، مما يشير إلى استعدادهما لإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.