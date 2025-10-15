الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
بنك "أوف أمريكا": التوتر التجاري بين أمريكا والصين وزيادة إنتاج أوبك+ يهددان بتراجع برنت

منذ ساعة واحدة
قال بنك أوف أمريكا اليوم الأربعاء إن أسعار خام برنت قد تنخفض إلى ما دون 50 دولارا للبرميل إذا تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي تزيد فيه دول تحالف أوبك+ إنتاجها.

وأبقى البنك على توقعاته لسعر خام برنت عند 61 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2025 و64 دولارا في النصف الأول من 2026، مشيرا إلى احتمال تحديد الحد الأدنى عند نحو 55 دولارا.

وقال البنك “بالنظر إلى 2026، نتوقع استقرار إنتاج النفط الخام الأمريكي ويمكن أن يتحسن الطلب إذا مضت الولايات المتحدة قدما في الصفقات التجارية خلال الأشهر المقبلة”.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير يوم الاثنين أن يتماشى المعروض العالمي من النفط على نحو وثيق مع الطلب في العام المقبل، مع اتجاه تحالف أوبك+ إلى زيادة الإنتاج، في تحول عن توقعات الشهر الماضي التي أشارت إلى عجز محتمل في 2026. وتظل توقعات أوبك للطلب عند الحد الأعلى لتقديرات الصناعة.

ويضم تحالف أوبك+ دول أوبك ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا.

وفي السياق ذاته، رفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء توقعاتها لنمو المعروض النفطي العالمي هذا العام عقب قرار أوبك+ زيادة الإنتاج، بينما خفضت توقعاتها لنمو الطلب بسبب التحديات الاقتصادية.

وعلى الصعيد التجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إنهاء بعض العلاقات التجارية مع الصين، مشيرا تحديدا إلى زيت الطهي وذلك في ظل تصاعد التوتر وبدء فرض رسوم جمركية متبادلة بين البلدين أمس الثلاثاء.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 62.48 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 58.85 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

