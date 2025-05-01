بنك أوف نيويورك ميلون يحصل على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي بالسعودية

أعلن بنك أوف نيويورك ميلون اليوم الخميس حصوله على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي له في السعودية، لينضم بذلك إلى بنوك أخرى استقطبتها حوافز في إطار سعي المملكة لتعزيز مكانتها كمركز مالي.

وتسعى الرياض إلى جذب المزيد من الشركات لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، في ظل سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتلزم القواعد الجديدة الشركات الأجنبية بإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة قبل أن تتمكن من الحصول على عقود حكومية مربحة.

وحصلت مؤسسة غولدمان ساكس في مايو أيار 2024 على ترخيص لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض. وحصل بنك سيتي جروب الأمريكي على موافقة مماثلة أواخر العام الماضي.

وبرزت منطقة الشرق الأوسط كسوق نمو حيوية للبنوك العالمية مثل بنك أوف نيويورك، مدفوعة بارتفاع نشاط صناديق الثروة السيادية والاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية وتوسع أسواق رأس المال في منطقة الخليج.

وفيما تعمل اقتصادات المنطقة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط ومحاولة جذب رأس المال الأجنبي من خلال إصلاحات وتحديثات تنظيمية، تعزز المؤسسات المالية الدولية وجودها للاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في قطاعات خدمة الأصول والإدارة والاستشارات.