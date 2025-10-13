الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
بنك الإمارات دبي يجري محادثات لشراء حصة أغلبية في "آر.بي.إل" الهندي

منذ 4 دقائق
بنك الإمارات

بنك الإمارات

أفاد موقعا “ماني كونترول” و”إن.دي.تي.في بروفيت الإلكترونيان، اليوم الاثنين، بأن بنك الإمارات دبي الوطني يجري محادثات متقدمة لشراء حصة أغلبية في بنك (آر.بي.إل) الهندي الخاص.

وأضاف تقرير إن.دي.تي.في بروفيت نقلا عن مصدر مطلع على التطورات أن ثاني أكبر بنك في الإمارات من حيث إجمالي الأصول قد يستحوذ على حوالي 60 بالمئة من بنك آر.بي.إل، ومقره مومباي، مقابل حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وذكر تقرير إن.دي.تي.في بروفيت أن عملية الشراء ستُنفذ من خلال الوحدة الهندية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.

ومن شأن أي اتفاق أن يؤدي إلى عرض مفتوح إلزامي بموجب قواعد الاستحواذ في الهند ويتطلب موافقة بنك الاحتياطي الهندي.

وأشارت بيانات البورصة الوطنية في الهند إلى أن القيمة السوقية لبنك آر.بي.إل تبلغ 177.28 مليار روبية ويمتلكه عدد كبير من المساهمين من الجمهور. وأغلقت أسهم البنك اليوم منخفضة 0.82 بالمئة.

ولم يرد بنك الإمارات دبي الوطني ولا بنك آر.بي.إل بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وكانت رويترز أفادت في يونيو حزيران بأن بنك الاحتياطي الهندي يدرس تغييرات محتملة في القواعد للسماح بتملك الأجانب حصصا أكبر في البنوك الهندية، وسط اهتمام المشترين الأجانب وحاجة الهند إلى رأس مال طويل الأجل.

وبموجب اللوائح الحالية، يمكن للأجانب، بما في ذلك مستثمري المحافظ، امتلاك ما يصل إلى 74 بالمئة، لكن المستثمر الأجنبي الاستراتيجي لا تتجاوز حصته 15 بالمئة.

وفي مايو أيار، منح بنك الاحتياطي الهندي استثناء للسماح لشركة (سوميتومو ميتسوي) المصرفية اليابانية بشراء حصة 20 بالمئة في بنك (يس). ووافقت سوميتومو ميتسوي على الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 4.2 بالمئة في سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

