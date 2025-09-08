بنك "باركليز" يخفض توقعاته لسعر برنت في 2026 وسط تكهنات بزيادة معروض أوبك+

خفض بنك باركليز، اليوم الاثنين، توقعاته لسعر خام برنت لعام 2026 بمقدار أربعة دولارات إلى 66 دولارا للبرميل، مشيرا إلى توقعات بأن يقدم تحالف أوبك+ على إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية تماما بحلول سبتمبر أيلول من العام المقبل.

وقال البنك إن أحدث قرارات أوبك+ برفع الإنتاج المستهدف لشهر أكتوبر تشرين الأول 137 ألف برميل يوميا يمثل بدء التحالف “في إلغاء التخفيضات الطوعية الأولية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2023”.

وأشار البنك إلى أنه بهذه الوتيرة، ستكمل أوبك+ التراجع الكامل عن التخفيضات البالغة 1.66 مليون برميل يوميا في غضون 12 شهرا.

وقال باركليز “يشير رد فعل السوق إلى بعض الارتياح بأن وتيرة التراجع ستكون أبطأ بكثير مما كانت عليه في الآونة الأخيرة”، مشيرا إلى أنه في أغسطس آب وسبتمبر أيلول رفع التحالف الأهداف الإجمالية أربعة أمثال الوتيرة المعلنة لشهر أكتوبر تشرين الأول.

وأدى اتفاق أوبك+ الأخير أيضا إلى بدء إلغاء شريحة ثانية من التخفيضات تقارب 1.65 مليون برميل يوميا، أي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.

وألغت أوبك+ بالفعل الشريحة الأولى البالغة 2.5 مليون برميل يوميا بالكامل منذ أبريل نيسان الماضي، أي ما يعادل حوالي 2.4 بالمئة من الطلب العالمي.

وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الذي تبيعه لآسيا بعد يوم واحد من اتفاق منتجي أوبك+ على زيادة الإنتاج.

وأصدرت أوبك اليوم الاثنين جدول تعويضات من ستة من أعضائها يغطي الفترة من الشهر الماضي وحتى يونيو حزيران من العام المقبل لتعويض الإنتاج الزائد على المستهدف.

وقد حافظت أسعار النفط على قوتها على الرغم من الزيادات، مدعومة بالعقوبات الغربية على روسيا وإيران وتأخر الزيادات في الإنتاج الفعلي من التحالف.

وصعد خام برنت ‭5‬‭2‬ سنتا، أو ‭0‬‭.79‬ بالمئة، مسجلا ‭6‬‭6.02‬ دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، أو 0.63 بالمئة، إلى 62.26 دولار للبرميل.