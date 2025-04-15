بنك لازارد يعزز حضوره في الإمارات بتدشين مكتب للاستشارات المالية بأبوظبي

قال بنك لازارد الاستثماري اليوم الثلاثاء إنه يعتزم تعزيز وجوده في دولة الإمارات من خلال تدشين مكتب بالعاصمة أبوظبي سيكون بمثابة مركز الاستشارات المالية الرئيسي للمصرف في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة بيتر أورزاج “إننا متحمسون لتعزيز حضورنا في دولة الإمارات، فهي دولة تتمتع بأهمية استراتيجية وبها فرص رائعة”.

وشهدت أبوظبي في السنوات القليلة الماضية إقبالا من البنوك العالمية، مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس، التي أسست مراكز لها في الإمارة الغنية بالنفط لخدمة مجموعة متزايدة التنوع من المستثمرين الأثرياء بما في ذلك الصناديق السيادية التي تدير مجتمعة ما يقرب من تريليوني دولار.

وأعلن لازارد اليوم الثلاثاء تعيين حسين التاجر رئيسا تنفيذيا للازارد للاستشارات المالية في دولة الإمارات، في إطار خطة التوسع.

وكان التاجر يشغل في السابق منصب رئيس التغطية والخدمات المصرفية العالمية في دبي لدى بنك إتش.إس.بي.سي وستتركز مهمته على توسيع “انخراط لازارد مع العملاء في المنطقة”.