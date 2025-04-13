بن زايد يؤكد للشرع دعم الإمارات لاستقرار سوريا وأمنها

ناقش رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور أبوظبي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

في الوقت نفسه، قال الشيخ محمد بن زايد للرئيس الشرع: “إن استقرار سوريا وتعزيز أمنها يعد مصلحة للمنطقة كلها”، وأكد في الوقت ذاته أن “دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها الشقيق في الفترة المقبلة” وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

في الأثناء، استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها جاء ذلك في استقبال الشيخ محمد بن زايد للرئيس الشرع في قصر الشاطئ في أبوظبي الذي يزور الإمارات في زيارة عمل.

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيده موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، فيما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق إلى أبوظبي إذ كان في استقباله في مطار البطين وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.