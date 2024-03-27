بن غفير غاضب من بايدن: إنه يفضل يحيى السنوار علينا!

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الرئيس الأميركي جو بايدن، على خلفية تأزم العلاقات بين البلدين، قائلا إن بايدن “يفضل نهج يحيى السنوار على نهج بنيامين نتنياهو”.

وقال بن غفير في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” إن “بايدن يفضل نهج رشيدة طليب، النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني، ويحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، على نهج نتنياهو وبن غفير”.

وأضاف بن غفير: “كنت أتوقع ألا يتبع رئيس الولايات المتحدة خطهم، بل أن يتبع خطنا”، وقال: “إن الرئيس الأميركي مخطئ للغاية”.

وأوضح بن غفير أن بايدن سعى باستمرار إلى فرض قيود على إسرائيل وتحدث عن حقوق الطرف الآخر، الذي يشمل “العديد من الإرهابيين الذين يريدون تدميرنا”، وفق تعبيره.

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الثلاثاء إنه شدد مع مسؤولين أميركيين على أهمية العلاقات الأميركية الإسرائيلية والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية.

وكان غالانت يتحدث للصحفيين خلال اليوم الثاني من اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن في وقت ساءت فيه العلاقات في زمن الحرب بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار غالانت إلى أنه يجب إيجاد “بديل محلي” ليحكم غزة بعد هزيمة حماس.

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإنه ناقش أيضا مع المسؤولين في الولايات المتحدة قضية الرهائن المحتجزين في غزة، وجهود المساعدات الإنسانية، وكيف تخطط إسرائيل للقضاء على حماس.