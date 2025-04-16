بن غفير: يجب عدم إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات الإنسانية إلى غزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى عدم إدخال “حتى غرام واحد” من المساعدات الإنسانية والطعام إلى قطاع غزة.

وقال بن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في منشور على منصة “إكس”، الأربعاء: “من المؤسف أننا لا نتعلم من أخطائنا. ما دام رهائننا يرزحون في الأنفاق، فلا مبرر لدخول غرام واحد من الغذاء أو أي مساعدات أخرى إلى غزة”.

وأضاف: “إن وقف المساعدات هو أحد أهم أدوات الضغط على حماس، وإعادة إدخال المساعدات قبل أن تستسلم حماس وتطلق سراح جميع رهائننا سيكون خطأً تاريخيًا”.

وتابع بن غفير: “سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم تكرار هذا الخطأ التاريخي، وأدعو رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى عدم اتخاذ هذه الخطوة الحمقاء التي ستضر بقدرتنا على هزيمة حماس وإعادة جميع رهائننا سالمين”.

ولم يفسر بن غفير سبب احتجاجه هذا، ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في منشور على منصة “إكس” في وقت سابق، الأربعاء، إن سياسة إسرائيل هي “وقف المساعدات الإنسانية التي تعزز سيطرة حماس على السكان، وإنشاء بنية تحتية للتوزيع من خلال شركات مدنية في المستقبل”.

ولم يفسر كاتس إذا ما كانت هذه البنية التحتية قد أقيمت بالفعل ومن هي الشركات المدنية.

وكانت إسرائيل أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية، التي كانت قليلة الدخول أصلا، إلى قطاع غزة منذ أواسط شهر مارس/ آذار الماضي ما تسبب بنقص خطير بالطعام في غزة وفق المؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية والدولية.

وبعد منشور بن غفير نفى كاتس في منشور على “إكس” أي نية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة قائلا: “سياسة إسرائيل واضحة وهي عدم السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة”.

وأضاف: “منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو أحد أدوات الضغط الرئيسية بالإضافة إلى الخطوات الأخرى التي تتخذها إسرائيل – ومن العار أن هناك من يحاول التضليل”.

وتابع: “في الواقع الحالي، لا أحد مستعد لإدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ولا أحد يستعد لإدخال أي مساعدات من هذا القبيل”.

وأردف: “أكدت أنه فيما يتعلق بالمستقبل يجب بناء آلية لاستخدام المجتمع المدني كأداة لن تسمح لحماس بالوصول إلى المساعدات”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وأغلقت معابره ومنعت دخول المساعدات إليه، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​