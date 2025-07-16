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بن غفير يحرّض على اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع.. ماذا في التفاصيل؟

منذ ساعتين
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. رويترز

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. رويترز

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حرّض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الأربعاء، على اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، وهذه الدعوة هي الثانية من وزير إسرائيلي خلال 24 ساعة.

وعبر منصة إكس، قال بن غفير “الصور المروعة من سوريا تثبت أمرا واحدا: مَن كان جهاديا، يبقى جهاديا يجب عدم التفاوض معه”، واعتبر أن الحل الوحيد مع الرئيس السوري هو تصفيته، على حد قوله.

وتابع بن غفير “أُحب الدروز في إسرائيل، وأُعانقهم بحرارة”، وأقول لهم “علينا القضاء على رأس الأفعى”، حسب تعبيره.

وكان وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي دعا أيضا، أمس الأول الاثنين، إلى اغتيال الشرع، زاعما أنه إرهابي وقاتل وحشي.

وفي وقت سابق الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على نحو 160 هدفا بمحافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا.

كما قصف وسط دمشق، ما خلف 3 قتلى وعشرات الجرحى.

وتنفذ إسرائيل منذ أشهر عدوانا عسكريا متكررا على سوريا.

الدروز والبدو

والاثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء، لاستعادة الأمن وحماية الأهالي، بعد اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة من الدروز والبدو في المحافظة، خلّفت عشرات القتلى.

وتستخدم إسرائيل حماية الدروز في سوريا ذريعة لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، ومنها رغبتها في جعل جنوب سوريا منزوع السلاح.

لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية بسوريا أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

    المصدر :
  • الأناضول

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