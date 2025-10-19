الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
بن غفير يدعو نتنياهو لاستئناف كامل للقتال في قطاع غزة!

منذ 15 دقيقة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. رويترز

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أمر الجيش الإسرائيلي باستئناف كامل للقتال في قطاع غزة.

وقال بن غفير، على حسابه في منصة “إكس”: “أدعو رئيس الوزراء أن يأمر الجيش الإسرائيلي باستئناف كامل للقتال في القطاع بكامل شدته”.

وأضاف: “الأوهام الزائفة بأن حماس ستغير جلدها، أو أنها حتى ستلتزم بالاتفاق الذي وقّعته، تتبيّن، كما كان متوقعا، بأنها خطيرة على أمننا”.

وتابع: “يجب إبادة تنظيم الإرهاب النازي حتى النهاية — وكلما كان ذلك عاجلا كان أفضل”.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن الجيش شن هجوما في غزة، في وقت تتبادل فيه إسرائيل الاتهامات مع حركة حماس بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وقالت تقارير إن “سلاح الجو هاجم أهدافا في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين”.

وأبرزت القناة الإسرائيلية 12: “مسلحون أطلقوا النار على آلية في رفح والجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار”.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم جاء “بعد انتهاك حماس وقف إطلاق النار”.

وتابعت: “هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها حماس اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. يوم الجمعة، خرج عدد من المسلحين من نفق في رفح وأطلقوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، دون وقوع إصابات”.

وقالت القناة 14: إن “نتنياهو و(وزير الدفاع) كاتس يقيمان الوضع في رفح وملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

