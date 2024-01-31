بن غفير يهاجم واشنطن: "لن نصبح جمهورية موز"

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الولايات المتحدة الأمريكية، في جلسة عامة للكنيست، وقال: “لقد بدأوا إدارة دولة إسرائيل رسميا ولن نصبح جمهورية موز، ولن نصبح ماعزا”.

وتسائل بن غفير: “هل بدأوا إدارة دولة إسرائيل رسميا”.

وقال بن غفير في الجلسة العامة للكنيست: “لن نسمح بوضع تنتصر فيه “حماس” مئات القتلى من جيش الدفاع الإسرائيلي ليسوا ماعزا، ومئات القتلى ليسوا ماعزا، وسكان الجنوب ليسوا ماعزا، ومواطنو إسرائيل ليسوا ماعزا. لست ماعزا، وأنا يا سيادة رئيس الوزراء لست ماعزا”.

وأضاف بن غفير “لن نسمح بوضع تنتصر فيه حماس. 500 جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي لم يسقطوا عبثا، لن نسمح بالإفراج عن آلاف القتلة”.

كما أكد أن “الجمهور لن يوافق، ونحن لن نوافق. لدينا التزام بإعادة المختطفين ولكن لدينا التزام بعدم تعريض أمن مواطني إسرائيل للخطر. نحن بحاجة للتأكد من أن 7 أكتوبر لن يحدث مرة أخرى”.

وهاجم بن غفير الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: “لقد بدأوا إدارة دولة إسرائيل رسميا دون تحديثها؟ لن نصبح جمهورية موز، ربما هذا ما يريدون أن يقرره لنا الرئيس جو بايدن”.

وتوعد بن غفير يوم أمس الثلاثاء، بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة “سيئة” مع حركة “حماس” فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.