بهجمات صاروخية روسية.. مقتل 3 في منطقة زابوريجيا الأوكرانية

أعلن مسؤول أوكراني أن روسيا أطلقت خمسة صواريخ اليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل الجاري، على مدينة زابوريجيا مما أدى إلى مقتل ثلاثة على الأقل وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ سكنية ومنشأة صناعية.

وأضاف إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا على التلفزيون الوطني “ما يميز هجمات اليوم، أولا، وقع هجومان صاروخيان، ثم بعد نحو 40 دقيقة وقع هجومان آخران على المكان نفسه عند بدء المنقذين والشرطة في العمل”.

وأُصيب 13 شخصا من بينهم طفل عمره تسعة أعوام ونُقل أربعة آخرون إلى المستشفى في حالة خطيرة. ويوجد صحفيان بين المصابين في المدنية الواقعة بالقرب من خط المواجهة.

وذكر فيدوروف أن أضرارا لحقت بما لا يقل عن ثلاثة مبانٍ سكنية و10 منازل خاصة ومتاجر ومنشأة صناعية لم يحددها.

وأظهرت صور من الموقع نشرها فيدوروف ووزارة الداخلية نوافذ محطمة في مقهى ومتجر صغير.

وأصدر سلاح الجو الأوكراني تحذيرا من الصواريخ الباليستية في المنطقة التي تسيطر روسيا على جزء منها. وكثفت موسكو في الآونة الأخيرة استخدام الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها.