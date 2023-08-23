بوتين أمام قمة بريكس: حرب أوكرانيا "مبرّرة".. والغرب أشعل فتيلها

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنّ العملية العسكرية في أوكرانيا مبرّرة، وهدفها التصدي للعدوان ضد روسيا، مشيرًا إلى أنّ الحرب كانت ردّ فعل اضطرت موسكو إليه بسبب أفعال كييف والغرب.

بوتين قال في كلمة مسجلة من موسكو أمام قمة “بريكس” المنعقدة في جنوب أفريقيا، أنّ مساعي الغرب للهيمنة هي السبب وراء الحرب في أوكرانيا، وتابع: “نكافح الدول التي تعتبر نفسها ذات مكانة استثنائيّة”، مبينًا أن المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم.

كما أشار بوتين إلى أنّ روسيا ستسعى إلى تحقيق العدالة الدولية وتوسيع مجموعة “بريكس” خلال رئاستها المقبلة للمجموعة.

وأضاف زعيم الكرملين في تصريحاته المسجلة أنّ روسيا ستظل موردًا غذائيًا موثوقًا به لأفريقيا وأنها تضع اللمسات الأخيرة حاليًا على محادثات من شأنها توفير الحبوب مجانًا لمجموعة من الدول الأفريقية، كما وعد في قمة عقدت في سان بطرسبورغ الشهر الماضي.

جاء هذا الوعد بعد انسحاب روسيا من اتفاق كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانيها على البحر الأسود، وقصف موسكو مواني ومخازن حبوب أوكرانية، مما دفع كييف والغرب إلى اتهامها باستخدام الغذاء سلاحًا في الحرب.

يذكر أنّ بوتين لم يتمكن من حضور القمة بسبب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في مارس/ آذار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

فيما رفضت روسيا الاتهامات ووصفتها بأنها شائنة، وقالت إنّ هذه الخطوة ليس لها أي دلالة قانونية لأنها ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

لكن جنوب إفريقيا ضمن الدول الأعضاء في المحكمة، مما يعني أنها كانت ستضطر إلى اعتقاله إذا سافر إلى هناك.

هذا وتتزايد أهمية مجموعة بريكس بالنسبة لروسيا في وقت يواجه فيه اقتصادها عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا، لذلك تتطلع موسكو إلى بناء علاقات دبلوماسية وتجارية جديدة مع آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.